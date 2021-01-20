Путин и Лукашенко созвонились, чтобы обсудить борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко меры по борьбе с распространением коронавируса. В том числе главы государств подтвердили уже достигнутые договоренности.

Разговор Путина и Лукашенко состоялся по телефону, уточнила пресс-служба Кремля. Речь в нем шла об актуальных вопросах двусторонней повестки дня, которые два лидера рассмотрели в контексте сотрудничества в рамках Союзного государства.

«Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», — подчеркнули в пресс-службе.

По информации агентства БелТА, президент РФ и глава Белоруссии также подробно обговорили перспективы активного взаимодействия в ЕАЭС и других интеграционных структурах. В беседе они затронули и «ряд кадровых вопросов».

«Особое внимание уделено тематике борьбы с распространением COVID-19», — указано в материале. Уже достигнутые договоренности стороны подтвердили: совместные усилия и тесную координацию по противодействию коронавирусу страны намерены продолжать.

Александр Лукашенко, напомнила «Газета.ru», ранее назвал Владимира Путина своим единственным другом.