Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что служба дипломатов терниста и сложна, но оценивать ее лучше Министерству иностранных дел. Сегодня наши дипломаты вернулись из КНДР на дрезине.

«Лучше Министерству иностранных дел это оценивать. Послушайте, дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна. Она кажется такой симпатичной, элегантной. На самом деле, это очень сложная, суровая и напряженная служба. Бывают, наверное, и такие моменты», — передало РИА «Новости» слова представителя Кремля.

25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и члены их семей. В пятницу они вылетели из Владивостока в Москву.

Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что дипломатам пришлось возвращаться домой на дрезине, потому что больше года из-за пандемии пассажирское сообщение с Пхеньяном было прекращено. При первой же возможности дипломатов вывезли из КНДР. Транспортом сотрудников посольства должна была обеспечить северокорейская сторона.

По словам Захаровой, дипломатам предлагали ехать через Китай, но они сами отказались. Потому что тогда они бы смогли выехать на родину только после трехнедельного карантина.