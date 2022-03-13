Турция оценила прогресс в переговорах России и Украины

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на переговорах между Россией и Украиной есть сближение позиций по некоторым вопросам. Турецкий министр высказал свое мнение о переговорном процессе двух стран, выступая на дипломатическом форуме в Анталье, передал ТАСС.

Чавушоглу отметил, что между РФ и Украиной продолжаются серьезные переговоры. Он подчеркнул, что Турция является нейтральной страной, но доверяет обеим сторонам.

«Есть вопросы статуса, будь то членство Украины в НАТО, политика нейтралитета и так далее. Мы видим, что по некоторым вопросам их позиции сблизились», — сказал он.

По словам Чавушоглу, российский лидер Владимир Путин в ходе телефонной беседы с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что не против встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Турции также заявил, что страна не присоединится к санкциям Запада против России. Чавушоглу пояснил, что позиция Турции остается неизменной и они исходят из того, что санкции не решат проблемы.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что в переговорах приблизились к компромиссу.