Власть 28 августа 2023, 18:37 Слуцкий оценил разговоры о выдвижении на выборы президента России Слуцкий счел преждевременными разговоры о выдвижении на выборы президента РФ РИА «Новости»

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Лидер политической фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что разговоры о его выдвижении на выборы президента России в 2024 году являются преждевременными. Слова политика привел ТАСС.

«Это преждевременный разговор. Со мной все чаще говорят про выборы, но мне кажется, что этот вопрос мы решим в сентябре или октябре», — сказал Слуцкий.

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Лидер ЛДПР пообещал сам объявить о выдвижении своей кандидатуры на выборы глава государства, когда примет окончательное решение.

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявляла, что выборы президента страны в 2024 году пройдут в предусмотренные законодательством сроки. В настоящее время из планируют на 17 марта.

Совет Федерации не позднее чем за 90 дней до дня голосования и не ранее чем за 100 дней объявляет о назначении выборов.

Слуцкого избрали лидером ЛДПР весной 2022 года, спустя 40 дней после смерти основателя партии Владимира Жириновского.