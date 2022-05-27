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    27 мая 2022, 13:14

    Леонид Слуцкий возглавил партию ЛДПР

    Ольга Назаркина

    Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возглавил ЛДПР. Нового председателя впервые за 32 года избрали на внеочередном съезде партии.

    Съезд начался с минуты молчания в память о Владимире Жириновском.

    «Он в памяти и сердце каждого из нас», — сказал Слуцкий.

    Ранее высший совет ЛДПР и 84 региональных отделения поддержали кандидатуру Слуцкого на предстоящих выборах председателя партии.

    Первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля. В начале февраля его госпитализировали с коронавирусом. Врачи долго боролись за его жизнь, но спасти политика не удалось. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет.