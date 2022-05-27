Леонид Слуцкий возглавил партию ЛДПР

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возглавил ЛДПР. Нового председателя впервые за 32 года избрали на внеочередном съезде партии.

Съезд начался с минуты молчания в память о Владимире Жириновском.

«Он в памяти и сердце каждого из нас», — сказал Слуцкий.

Ранее высший совет ЛДПР и 84 региональных отделения поддержали кандидатуру Слуцкого на предстоящих выборах председателя партии.

Первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля. В начале февраля его госпитализировали с коронавирусом. Врачи долго боролись за его жизнь, но спасти политика не удалось. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет.