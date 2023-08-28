Выборы 28 августа 2023, 17:22 Назван кандидат от ЛДПР на выборах президента России РИА «Новости»: ЛДПР выдвинет на выборы президента России Слуцкого РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий станет кандидатом от партии на предстоящих выборах президента России. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства подчеркнул, что окончательное решение примут перед предстоящим съездом партии.

Реклама

«Подготовка к выдвижению Слуцкого на президентские выборы идет. Однако окончательное решение будет принято ближе к съезду», — заявил источник.

Сам председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщал, что съезд партии проводится каждый год 12−13 декабря, в день появления политического объединения. Но в этом году дату пока не утвердили. Он не исключил, что однопартийцы выберут новый день с учетом опыта прошлых лет.

Лидер партия «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов еще в феврале выступил с предложением не выдвигать кандидатуру на предстоящие выборы президента России. Он подчеркнул, что намерен поддержать действующего главу государства Владимира Путина.

Сам российский лидер о своих планах об участии в предстоящей президентской кампании пока не сообщал.

Президентские выборы в России пройдут 17 марта 2024 года. Окончательную дату утвердит Совет Федерации в период с 8 по 18 декабря 2023 года (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до голосования).