Власть 17 декабря 2022, 01:25 Слуцкий назвал внесение пяти партий России в санкционный список рестрикциями против выбора народа Глава ЛДПР Слуцкий: еврочиновники ввели санкции против выбора российского народа Pixabay

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Внеся в санкционный список все пять партий парламента России, европейские чиновники ввели рестрикции против выбора российского народа. Такое заявление в Telegram-канале сделал лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Девятый пакет санкций вступил в силу 16 декабря.

«Евросоюз внес все пять парламентских партий в девятый санкционный пакет. По сути — еврочиновники ввели санкции против выбора российского народа, да вообще против всех», — написал Слуцкий в мессенджере.

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Лидер ЛДПР отметил, что единство страны такими мерами не подорвать, западные санкции стали «знаком отличия для настоящих патриотов России».

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Очередной пакет санкций вступил в силу с момента его опубликования 16 декабря. В него вошли рестрикции против пяти парламентских партий, 40 депутатов Госдумы, нескольких банков и более 100 физических лиц. В список попали дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, в связи с чем лидер республики выразил гордость.