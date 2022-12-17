Власть 17 декабря 2022, 00:27 Кадыров выразил гордость за дочерей, попавших в санкционный список Евросоюза Глава Чечни Кадыров: горжусь дочерьми за включение в санкционный список ЕС Telegram

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил гордость за включение его дочерей Айшат и Хадижат в санкционный список Евросоюза. Он считает это еще одним фактором, объединяющим их и без того дружную семью. Об этом Кадыров написал в Telegram-канале.

«Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь запад вас боится как огня. Безмерно горжусь вами, мои любимые. Добро пожаловать в санкционный список ЕС», — написал чеченский лидер.

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Старшая дочь Рамзана Кадырова Айшат является министром культуры республики, ее сестра Хадижат возглавляет департамент дошкольного образования мэрии Грозного.

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В пятницу Евросоюз пополнил санкционный список, в него добавили 141 физической лицо и 49 организаций из России. Среди попавших под санкции есть артисты, министры, губернаторы, судьи, а также пять политических партий РФ.

Днем 16 декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций. В ЕС отметили, что очередные рестрикции должны усилить давление на правительство России.