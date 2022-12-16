Важное 16 декабря 2022, 21:10 Девятый пакет антироссийских санкций вступил в силу Официальный журнал ЕС: новый пакет санкций против России опубликован и вступил в силу РИА «Новости»

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Очередной, девятый, пакет антироссийских санкций опубликовали. С этого момента он вступает в силу, написали в Официальном журнале ЕС.

Евросоюз ввел санкции против журналиста Бориса Корчевникова, телеведущей Марины Ким, артиста Григория Лепса, блогера Дмитрия Пучкова, режиссера Никиты Михалкова. Также в список попали две дочери главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Под санкциями оказались и семь российских губернаторов, министр культуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, глава Минобрнауки Валерий Фалько, а также 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совфеда, партии «Единая России», ЛДПР и «Справедливая Россия».

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Также в черный список внесли членов организации «Русское имперское движение», клуба «Русич» и Союза добровольцев Донбасса.

В банковской сфере на этот раз ограничения коснулись Московского кредитного банка, Всероссийского банка развития регионов и Дальневосточного банка.