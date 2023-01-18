Власть 18 января 2023, 09:43 «Скрывают свою симпатию». Премьер Испании призвал защитить ЕС от тайных союзников Путина Премьер-министр Испании Санчес заявил о скрытых союзниках Путина в Европе РИА «Новости»

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Европейские политики скрывают свою симпатию к президенту России Владимиру Путину. Их настоящая позиция грозит Евросоюзу разрушением. Председатель правительства Испании Педро Санчес объявил об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, рассказал ТАСС.

«Много союзников в Европе, которые сейчас скрывают симпатию и связи с Путиным», — сказал он.

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Премьер-министр заметил, что всего год назад они приезжали в Россию и поддерживали методы работы президента, а теперь затаились. Педро Санчес считает, что присутствие таких политиков в Евросоюзе вредит ему и способно разрушить альянс. Он призвал помешать им проникнуть в государственные органы и дать отпор правым силам в европейских странах.

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Один из последних опросов показал, что половина европейцев посчитали антироссийские санкции США невыгодными для Евросоюза и еще 26% призвали свое руководство перестать вводить такие же ограничения. В Венгрии 97% жителей выступили против ограничительных мер, так как они вредят экономике.