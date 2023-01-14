14 января 2023, 22:23
Большинство жителей Венгрии высказалось за отмену антироссийских санкций ЕС
Жители Венгрии высказались за отмену санкций ЕС против России
Абсолютное большинство — 97% опрошенных жителей Венгрии высказались против антироссийских санкций ЕС, заявила официальный представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи. По ее словам, проведенные в стране национальные консультации являются ориентиром для венгерских общественных деятелей, сообщило издание Metropol.
Сенткирайи отметила, что кабмин подвел итоги национальной консультации. По результатам 97% жителей Венгрии «отвергли санкции, вызывающие серьезный вред».
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По ее словам, ограничения не только не остановили украинский кризис, но и спровоцировали беспрецедентные экономические трудности в Европе. Результаты консультации направят венгерским официальным представителям. Сенткирайи заверила, что власти страны будут настаивать на том, чтобы в Брюсселе услышали мнение народа.
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«Посыл консультации ясен: необходимо пересмотреть санкционную политику Брюсселя. Нужны не ведущие в тупик санкции, а мирные переговоры», — высказалась Сенткирайи.
Она поблагодарила порядка 1,4 миллиона венгров, принявших участие в мероприятии. Консультация проходила с 14 октября по 15 декабря. Граждан страны попросили высказать свое отношение к антироссийским санкциям.
В конце декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил распустить Европарламент после коррупционного скандала.
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