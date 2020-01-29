Скандального главу Чувашии отправили в отставку

Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева. Формулировка — по утрате доверия президента страны.

Об этом сообщил сайт Кремля. Вместо него временно исполнять обязанности губернатора Чувашии будет Олег Николаев.

За последний месяц Игнатьев «отличился» сразу два раза. Сперва он призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Таким небанальным способом бывший глава Чувашии поздравил представителей СМИ с Днем российской и чувашской печати. Формулировка и заявление Игнатьева многим не понравились, несмотря на то, что пресс-служба попыталась успокоить возмущенных журналистов. Там объяснили, что под словом «мочить» экс-глава Чувашии имел в виду «раскрывать подноготную». В конце концов пресс-служба заявила, что Игнатьев — жертва «информационной атаки» и его уже несколько месяцев пытаются подставить.

Судя по всему, сам бывший губернатор Чувашии старался сильнее всех. Всего через несколько дней он решил поиграть в «собачку» с офицером МЧС. В Сети появилось видео, на котором Игнатьев заставляет его прыгать за ключами от новых пожарных машин во время их презентации.

В МЧС республики его поведение назвали «дружеской шуткой», а сам Игнатьев заявил, что это «происки конкурентов», «домыслы, слухи, сплетни и откровенная ложь». Он подчеркнул, что уважает сотрудников ведомства, но оправдаться не получилось. Глава МЧС России Евгений Зиничев посчитал его поведение недопустимым, а комиссии «Единой России» по этике рекомендовала исключить Игнатьева из партии. 28 января к ее мнению прислушались.