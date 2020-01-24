Глава Чувашии заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины. Видео

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз отличился. На презентации новых пожарных машин он вынудил одного из спасателей подпрыгивать за ключами от автомобиля.

Видео опубликовал YouTube-канал «Правда ПФО».

В Telegram-канале «Главный Чувашский» объяснили, что Игнатьев собрал спасателей 23 января на площади Республики в Чебоксарах. Там должны были подвести итоги их работы. На встрече он передал им ключи от новых машин.

Только вот без экстравагантных поступков Игнатьев обойтись не смог. Чтобы получить ключи, к нему подошел офицер МЧС. Политик решил, что сразу отдавать их не будет, и в шутку заставил пожарного подпрыгивать за ними. Эмчеэсник, видимо, не обиделся. На последних кадрах видно, что и он, и руководитель Чувашии улыбаются.

Портал Cheb.media написал, что пожарные машины предназначаются для сел Янтиково и Комсомольское, а также для пожарной части в юго-западном районе Чебоксар. Местный правозащитник Алексей Глухов в Telegram-канале раскритиковал Игнатьева. По словам правозащитника, глава Чувашии из-за своих поступков скоро потеряет поддержку. «Михаил Васильевич, мы Вас теряем!» — написал Глухов.

Совсем недавно Михаил Игнатьев предложил «мочить» журналистов, которые критикуют власть. Правда, потом извинился за свое высказывание.

Игнатьев руководит Чувашской Республикой с августа 2010 года.