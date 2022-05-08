facebook_pixel
    08 мая 2022, 00:13

    СК РФ расследует факт осквернения памятника советским солдатам в Эстонии

    Глава СК Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника в Тарту

    Полина Созыкина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать факт осквернения мемориала павшим во время Второй мировой войны советским солдатам в эстонском городе Тарту. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

    СК РФ расследует факт осквернения памятника советским солдатам в Эстонии

    «Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России расследовать этот факт в рамках уголовного дела», — говорится в поручении.

    О случае осквернения памятника советским воинам стало известно 7 мая. Вандалы изрисовали мемориал в парке Раади свастикой и написали нецензурные слова на английском языке. Местная полиция намерена провести расследование с целью установить нарушителей и просит горожан помочь в поиске вандалов.

    Кампанию по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в Европе осудил американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон. Он назвал это проявлением глупости. Так же как и запрет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.