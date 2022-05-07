Вандалы в Эстонии осквернили свастикой памятник советским воинам

Вандалы изрисовали свастикой памятник советским солдатам, установленный в парке Раади эстонского города Тарту. Сообщение об этом появилось на сайте Delfi. Неизвестные нанесли свастику и нецензурные слова на английском языке на мемориал, результат вандализма обнаружили полицейские.

«Мы зафиксировали место происшествия и возбудили дело для установления лица или лиц, совершивших это правонарушение. Кроме того, мы сообщили об инциденте соответствующему чиновнику Тартуской городской управы. Он организует работы по очистке памятника», — сообщил изданию представитель Тартуского полицейского участка Талис Эйт.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским солдатам в городе Неринга в Литве. Вандалы с помощью краски нанесли повреждения памятному знаку, установленному на месте гибели семи Героев Советского Союза — бойцов 113-го стрелкового полка 32-й стрелковой Верхнеднепровской дивизии.