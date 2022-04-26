Американский ветеран назвал глупостью уничтожение памятников советским солдатам в Европе

Нынешняя кампания по сносу и осквернению памятников советским воинам-освободителям в странах Европы — это проявление глупости, считает американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон.

«Разрушать памятники, отражающие прошлую дружбу — глупо. Запрещать спортсменам участвовать в соревнованиях на том основании, что они русские, даже если у них нет политической ангажированности, — глупо. Каждого человека необходимо оценивать по его или ее собственным делам», — отметил Кон в беседе с РИА «Новости».

Слова Кона прозвучали на фоне годовщины исторической встречи советских и американских войск на берегах реки Эльба. Она состоялась 25 апреля 1945 года. Эта встреча увенчала разгром нацистской Германии. В союзнических отношениях стран антигитлеровской коалиции это событие считается высшей точкой. Однако в этом году США отменили церемонию в память встречи.

За последние недели сразу по нескольким странам прошла новая волна вандализма в отношении памятников советским солдатам. В частности, новый виток сноса советских памятников начался на Украине. От рук вандалов страдают не только монументы героям СССР, но и памятники одному из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века Александру Пушкину.

С нарастанием противоречий между Россией и странами Запада, включая прежде всего страны Восточной Европы, этот «памятникопад», как его называют СМИ, будет продолжаться. Такое предположение сделал политолог, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов.