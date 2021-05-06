В последние дни ситуация на территории Нагорного Карабаха нормализовалась. Все незначительные случаи оперативно отслеживают и устраняют российские миротворцы. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передало РИА «Новости».

«В нагорно-карабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора», — сказал министр на встрече с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

Он добавил, что российские миротворцы следят за завершением обмена военнопленными. По словам дипломата, трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров «работает активно, ритмично». Россия заинтересована, чтобы эта работа и дальше продолжалась и способствовала налаживанию диалога между Баку и Ереваном для обеспечения устойчивого экономического развития Южного Кавказа, подчеркнул Лавров.

Глава армянского МИД обратил внимание на то, что одним из важных вопросов остается обеспечение выполнения Азербайджаном освобождения всех военнопленных и насильственно удерживаемых людей. Он добавил, что многочисленные данные о продолжающихся преступлениях указывают на то, что эту задачу нужно решить быстро.