Путин и Пашинян обсудили по телефону Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонились и обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Информация опубликована на сайте Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что благодаря усилиям российских миротворцев обстановка в регионе остается стабильной и спокойной», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по «актуальным темам двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики».

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

До этого Путин и Пашинян по телефону обсуждали Карабах 26 марта. Политики констатировали стабилизацию обстановки в регионе, которая оставалась в целом спокойной. Диалог тогда также состоялся по инициативе Армении.

Режим перемирия в Нагорном Карабахе действует с 10 ноября. Армения и Азербайджан обменялись пленными и обязались не покидать занятые позиции. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. В Карабах введены российские миротворцы.