Российские миротворцы помогли Азербайджану с доставкой гуманитарной помощи в Карабах

Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха более 330 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что 16-я российская колонна центра гуманитарного реагирования, в которую вошли 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проехала по маршруту Мадагиз — Кельбаджар. Она доставила 330 тон груза в Кельбаджарский район. Груз понадобится для восстановления систем водоснабжения и энергообеспечения жилых домов и социальных объектов.

Как написало РИА «Новости», миротворцы из России также помогли Азербайджану с перевозкой продуктов, оборудования, строительных материалов.

Отношения между Баку и Ереваном накалились осенью 2020 года. Много лет они не могут поделить спорную территорию — Нагорный Карабах. Военные действия в регионе возобновились в конце сентября прошлого года. С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие.

Перемирие удалось заключить в начале ноября, когда было подписано трехстороннее соглашение при участии России. Она отправила в Нагорный Карабах своих миротворцев. Азербайджан в итоге получил Агдамский, Кельбаджарский, Лачинский районы.