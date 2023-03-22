Важное 22 марта 2023, 08:45 Си Цзиньпин улетел из России Председатель Си Цзиньпин улетел из России РИА «Новости»

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Самолет председателя КНР Си Цзиньпина вылетел из аэропорта Внуково. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Он поднялся по трапу под звуки оркестра. Китайского лидера провожал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Визит Си Цзиньпина в Москву начался 20 марта. В тот день он около четырех с половиной часов беседовал на неформальной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. На следующий день состоялся прием в Кремле. Также председатель КНР провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудили укрепление двусторонних отношений, международную повестку мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, китайский политик пригласил своего российского коллегу в этом году приехать в КНР.

Бывший торговый представитель Турции в России Айдын Сезер высказал мнение, что визит Си Цзиньпина в Россию показал, что гегемония США заканчивается.