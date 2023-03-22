Мир 22 марта 2023, 08:26 Визит Си Цзиньпина в Москву сочли сигналом к краху гегемонии США Экс-торгпред Турции Сезер: Визит Си Цзиньпина в Москву показал, что биполярному миру конец РИА «Новости»

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Переговоры главы РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве показали, что биполярная гегемония США подходит к концу. К такому выводу в ходе беседы с корреспондентом ТАСС пришел турецкий политолог и экономист, бывший торгпред Турции в России Айдын Сезер.

«Послания Си Цзиньпина и Путина о многополярном мировом порядке показывают, что ход исторического развития необратим», — заявил он.

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По его словам, переговоры первых лиц Китая и России дали сигнал о крахе ныне существующей биполярной гегемонии США. Также Сезер отметил, что становление нового мироустройства отчетливо прослеживается в политике РФ и КНР, которую эти две страны ведут на территории Центральной Азии и Ближнего Востока.

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По словам собеседника издания, крайне важно обратить внимание и на внешний фон приезда Си Цзиньпина в Москву. Сезер отметил, что переговоры Путина и председателя КНР прошли во время давления ЕС и США на Россию.

«Мы знаем, что тот же Запад стремится маргинализировать Китай», — подчеркнул он.

По его мнению, приездом в Москву Си Цзиньпин официально сделал вызов США и ЕС.