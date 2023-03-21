Мир 21 марта 2023, 21:41 Россия и Китай договорились защищать коренные интересы друг друга Россия и КНР договорились оказывать поддержку в защите коренных интересов друг друга РИА «Новости»

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Россия и Китай договорились оказывать взаимную поддержку, направленную на защиту коренных интересов друг друга, сообщили на сайте Кремля. Днем 21 марта состоялись официальные переговоры президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

По итогам проведенной встречи опубликовали совместное заявление. В нем говорится о том, что страны намерены «оказывать решительную взаимную поддержку в вопросах защиты коренных интересов друг друга, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития».

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По словам Путина, он находится в постоянном контакте с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств регулярно проводят телефонные переговоры, обсуждают вопросы по видеосвязи, что позволяет находить решения проблем даже в сложных ситуациях.

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В ходе беседы лидеры стран заявили, что в ядерной войне не может быть победителей, такой конфликт не должен быть развязан. Путин и Си Цзиньпин призвали обладающие таким оружием государства снижать риски возникновения такой ситуации.