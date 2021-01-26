Штрафы до 150 тысяч рублей ввели за пропаганду «веселящего газа»

За пропаганду в Сети потребления «веселящего газа» теперь могут оштрафовать до 150 тысяч рублей. В Госдуме на пленарном заседании приняли законопроект.

Согласно проекту с поправками в КоАП, по сообщению РИА «Новости», штраф для граждан за пропаганду «веселящего газа» составит от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для ИП — от 10 до 20 тысяч рублей. Для последней категории существует альтернатива штрафу — приостановление деятельности до 30 суток. Такое же наказание прописано в законе для юрлиц. При этом штрафы для них будут выше — от 50 до 150 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи «веселящего газа». С 1 января запрещено использовать веселящий газ не по назначению физическими лицами. Кроме того, будет нельзя производить, покупать и продавать закись азота. Также запрещаются пропаганда и распространение информации и продаже веселящего газа. В список исключений попало производство продовольственных товаров, а также технические и медицинские цели.