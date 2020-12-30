Вытрезвители, биометрия и веселящий газ. Путин подписал ряд законов

Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, которые начнут действовать в ближайшее время. Среди инициатив — возвращение вытрезвителей, запрет на продажу веселящего газа, новый расчет МРОТ и расширение для возможностей биометрии. Подробнее — в материале «360».

Вытрезвители

Вытрезвители, как минимум на бумаге, вернутся 1 января 2021 года. В отличие от учреждений, действовавших до 2011 года, они не будут ни бесплатными, ни государственными. Работу вытрезвителей будут курировать регионы. А действовать эти учреждения станут по договорам о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

Запрет веселящего газа

С 1 января на территории России ограничивается оборот закиси азота — так во времена Менделеева называли оксид азота (I). Из-за своего опьяняющего эффекта соединение известно как веселящий газ.

За его производство, хранение или сбыт не для производственных или медицинских нужд грозит уголовное преследование по статье 238 УК. Также запрещена реклама веселящего газа.

Расширение биометрии

Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

С 2021 года Единую биометрическую систему (ЕБС) можно будет использовать не только для обслуживания в банке, но и при получении финансовых и государственных услуг. Такая возможность появилась в новом законе. Следить за системой и регулировать ее работу будет Банк России. Документ дает возможность собирать биометрические данные в МФЦ.

Крымские каникулы

Действие поправки, согласно которой медучреждения Крыма могли работать без лицензии, продлено до 1 июля 2023 года. Ранее упрощенный режим был введен до 2021 года.

Крымские парламентарии, инициировавшие закон, отмечали, что больницы на полуострове не успевают модернизировать для соответствия лицензионным требованиям.

Обжалование дорожных штрафов

Кирилл Каллиников / РИА «Новости»

Штрафы, выписанные водителям на основании фото- или видеосъемки, можно будет обжаловать онлайн. Это можно будет сделать через портал госуслуг или при заполнении формы, размещенной на сайте суда. Для подачи жалобы понадобится электронная подпись.

МРОТ по медиане

С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитывать, исходя из медианного дохода, а не из потребительской корзины, как сейчас. Размер МРОТ составит 42% от медианной зарплаты — 12 792 рубля. Медиана вычисляется так: половина работающих получают меньше этой суммы, половина — больше. Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей. Прожиточный минимум в целом по стране с января повысится до 11 653 рублей. Повышение МРОТ затронет 3,9 миллиона россиян.

Сертификаты для инвалидов

Виталий Аньков / РИА «Новости»

Инвалиды, которым нужны протезы, коляски и другие технические средства реабилитации, смогут получить электронный сертификат и заказать протез самостоятельно.

«У граждан появится дополнительная альтернатива — получить изделие в Фонде социального страхования, купить за собственные средства и дождаться компенсации или воспользоваться электронным сертификатом сразу при покупке», — говорила ТАСС вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

Ежегодно за колясками, протезами и другими средствами обращаются 1,6 миллиона российских инвалидов.