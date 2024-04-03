03 апреля 2024, 23:00
Глава МО Франции пытался убедить Шойгу в непричастности Украины к теракту в «Крокусе»
МО Франции переложило ответственность за теракт в «Крокусе» на ИГИЛ
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню пытался убедить российского коллегу Сергея Шойгу в непричастности Украины и Запада к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
Глава Минобороны Франции выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе».
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«При этом настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*», — заявили в Минобороны России.
Шойгу заверил, что расследование в связи с терактом в концертном заде доведут до конца. Все виновные понесут наказание. Он указал на украинский след в организации теракта.
Телефонные переговоры Шойгу и Лекорню состоялись 3 апреля по настоятельной просьбе французской стороны. Глава Минобороны России выразил надежду, что за терактом в «Крокусе» не стоят спецслужбы Франции.
* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.
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Теракт в «Крокусе»
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