03 апреля 2024, 22:53
Шойгу пригрозил Франции проблемами, если она отправит контингент на Украину
Глава Минобороны России Сергей Шойгу указал французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что реализация планов по отправке французского контингента на Украину создаст проблемы Франции. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.
«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — отметили в министерстве.
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Французский глава Минобороны выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе» 22 марта, но при этом упорно пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и Запада к случившемуся, обвиняя во всем ИГИЛ*.
По словам главы российского оборонного ведомства, начатое в связи с событиями в Подмосковье расследование будет обязательно доведено до конца. У России есть сведения об украинском следе в организации теракта.
* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.
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