Важное 03 апреля 2024, 22:53 Шойгу пригрозил Франции проблемами, если она отправит контингент на Украину Unsplash

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу указал французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что реализация планов по отправке французского контингента на Украину создаст проблемы Франции. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — отметили в министерстве.

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Французский глава Минобороны выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе» 22 марта, но при этом упорно пытался убедить Шойгу в непричастности Украины и Запада к случившемуся, обвиняя во всем ИГИЛ*.

По словам главы российского оборонного ведомства, начатое в связи с событиями в Подмосковье расследование будет обязательно доведено до конца. У России есть сведения об украинском следе в организации теракта.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.