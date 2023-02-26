Власть 26 февраля 2023, 15:09 Шойгу предупредил Запад о жестком ответе на поставку дальнобойных систем Украине Шойгу заявил, что ответ России зависит от оружия, которое Запад направит Украине РИА «Новости»

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал самый лаконичный ответ на слова президента России Владимира Путина «чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ». Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Репортер телеканала «Россия 1» спросил у главы Минобороны: «А куда отодвигать?».

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«Это зависит от того оружия, которое будет выдано», — ответил Шойгу.

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Ранее глава государства дал интервью каналу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин», в котором заявил, что Запад стал соучастником преступлений Украины, поставляя туда оружие.

В конце января президент США Джо Байден распорядился выделить Киеву до 2,5 миллиарда долларов в качестве военной поддержки. Всего за время спецоперации Вашингтон потратил на помощь Украины более 27,4 миллиарда долларов.