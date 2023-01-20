Мир 20 января 2023, 04:54 Байден поручил выделить $2,5 млрд на помощь Украине Байден поручил Госдепу выделить $2,5 млрд на военную помощь Украине РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден поручил выделить до 2,5 миллиарда долларов на военную помощь Украине. Этим займется госсекретарь Энтони Блинкен, сообщили в Белом доме.

«Я поручаю государственному секретарю <…> направить до 2,5 миллиарда долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки для предоставления помощи Украине», — сказано в документе.

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Ранее об очередном пакете военной помощи для Украины говорил Пентагон. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские войска получат реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса NASAMS и системы противовоздушной обороны Avenger.

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Всего за время спецоперации американские власти потратили на поддержку Украины более 27,4 миллиарда долларов. Как заявляла первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, США стараются оперативно удовлетворять меняющиеся потребности Украины. Речь шла о поставках вооружения. По этому вопросу, как подчеркнула Далтон, США работают вместе с союзными странами.