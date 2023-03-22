Власть 22 марта 2023, 20:06 Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой зерновую сделку Главы оборонных ведомств России и Турции Шойгу и Акар обсудили зерновую сделку freepik

Читать 360tv в

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Одной из тем разговора стала зерновая сделка, заявили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации «Черноморской инициативы», вопросы сирийского и нагорнокарабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Реклама

В турецком ведомстве отметили, что в ходе переговоров министры согласились с важностью бесперебойных поставок зерна для решения мирового продовольственного кризиса.

Реклама

Зерновую сделку подписали в июле 2022 года четыре стороны – Россия, Турция, Украина и ООН. Согласно ей, украинские власти могут вывозить зерно и удобрение по Черному морю из трех портов. По словам президента РФ Владимира Путина, из общего объема вывезенного с Украины зерна 45% ушло в страны Европы. В Африку попало лишь 3%.

Ранее Россия согласилась продлить действие «Черноморской инициативы», срок которой вышел 18 марта, лишь на 60 дней вместо 120, как ожидали другие страны. Это связано с невыполнением другими сторонами российской части этой сделки.