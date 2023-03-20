Власть 20 марта 2023, 16:54 Россия указала на неофициальность заявлений о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней Замглавы МИД Вершинин: РФ видит лицемерие Запада в контексте невыполнения зерновой сделки РИА «Новости»

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Россия обратила внимание на лицемерие Запада в контексте невыполнения российской части зерновой сделки, заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин на онлайн-брифинге для журналистов. Его процитировал ТАСС.

Вершинин заявил, что Россия не считает официальными заявления о продлении соглашения на срок, отличный от 60 дней. Этот срок назвала российская сторона.

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«Это продление на 60 дней, а не на 120, как было ранее. Различные другие заявления для нас в данном случае не имеют официального значения», — подчеркнул дипломат.

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Российская сторона стремится полностью выполнить условия зерновой сделки, сообщил сегодня президент Владимир Путин. Он отметил, что на случай ее прекращения у страны есть запасной план: Россия найдет способ безвозмездно доставить продукцию в страны Африки. В рамках действующего соглашения 45% продукции ушло в европейские страны и лишь 3%, или 1,3 миллиона тонн, — в Африку.

Путин допускает, что Россия не продлит участие в зерновой сделке.