Мир 20 марта 2023, 15:27 Путин отметил стремление России к полному исполнению зерновой сделки Путин: в рамках зерновой сделки только 3% продукции попало в Африку РИА «Новости»

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Из общего объема вывезенного с Украины зерна 45% ушло в европейские страны, а только 3% — в Африку. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин. Его процитировал ТАСС.

Он отметил, что вывозимое с Украины зерно распределяется несправедливо.

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«45% примерно ушло именно в европейские страны, а только 3% — на Африку», — заявил Путин.

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Также он отметил, что У России есть запасной план на случай прекращения зерновой сделки. По его словам, если договор все же будет расторгнут, представители РФ самостоятельно доставят продукцию в африканские страны. Путин подчеркнул, что эта поставка будет осуществляться на безвозмездной основе.

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что у его страны есть ряд условий для продления зерновой сделки. Он сказал, что для этого Запад должен отменить несколько антироссийских санкций, затрагивающих сельскохозяйственный сектор.