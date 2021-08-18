Шойгу объяснил, как фото с охоты с Путиным помогают внутреннему туризму

Министр обороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу призвал популяризировать среди россиян изучение собственной страны. По его мнению, этим зачастую занимается президент России Владимир Путин.

«Мы живем в странную эпоху, когда считается неприличным, если ты не был в Куршевеле, Доминикане или на Бали. А в моем понимании неприлично не знать собственную страну. Надо любить свою родину, это должно стать модным, если угодно», — рассказал он в интервью журналу «Вокруг Света».

Одним из главных популяризаторов любви к родине, по мнению Шойгу, является президент России Владимир Путин. С помощью своих поездок по стране он привлекает внимание к регионам.

«Появились мы где-то в охотничьих костюмах — сразу все интересуются, что за место, начинают шить такие же костюмы. Важно, чтобы возник вот такой интерес, любопытство», — сказал он.

При этом Шойгу отметил, что настороженно относится к «туристическим потокам», которые могут навредить природе. В пример он привел горный массив Монгун-Тайга в Туве, где на вершине вечные льды, а внизу — озера с голубой водой. Министр отметил что не хотел бы, чтобы в таком месте появились пластиковые бутылки, банки. Для начала нужно, чтобы люди усвоили правила поведения на природе, а затем можно начать заниматься освоением территории.