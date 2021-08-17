Туристические маршруты Алтая вышли в финал конкурса «Открой свою Россию»

Туристические направления Алтайского края вышли в финал Всероссийского конкурса «Открой свою Россию». Об этом сообщила «Алтайская правда».

Всего 66 туристических маршрутов прошли в финал. Алтайский край представляли два финалиста: «Алтайская хрупкость» и «Алтай кочевой». По словам генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, главной задачей конкурса является поиск интересных проектов, которые смогут привлечь должные инвестиции.

Она отметила, что конкурс положительно скажется на развитии внутреннего туризма, а также улучшении инфраструктуры. Улучшение качества российских курортов может привлечь в страну иностранных туристов, передало РИА ФАН.