Русское географическое общество отметило 176-летие в Севастополе

Русскому географическому обществу исполняется 176 лет. Празднование пройдет в Музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» в Севастополе. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

В рамках торжеств пройдет заплыв спортсменов проекта «Невероятные 10 110 километров России». Также запланирован мотопробег от Константиновской батареи до батареи «Безымянная» в 10 тысяч километров.

«После традиционного возложения цветов к Памятнику защитников Константиновской батареи 1941–1942 годов, гости пройдут в экспозиционный зал музейно-выставочного комплекса, где торжественно откроют художественную выставку «Благословенный Крым», — рассказала пресс-служба Русского географического общества.