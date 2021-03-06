Сенатор Цеков ответил на слова Кравчука о «радикальных шагах» из-за Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кравчук не сможет запугать Россию словами о «радикальных шагах». Поддержка Донбассу будет оказываться и впредь, заявил член Совфеда Сергей Цеков.

«В любой ситуации, что бы ни происходило на международной арене и как бы агрессивно ни вела себя Украина, Россия продолжит оказывать необходимую помощь и поддержку соотечественникам народных республик Донбасса и не бросит их на растерзание украинских националистов», — заявил РИА «Новости» член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

По его мнению, Кравчук перестал выполнять возложенную на него функцию миротворца, став агрессором и разрушителем. Он отметил, что любые масштабные действия против Донбасса всегда заканчивались для Украины потерей территории или даже распадом целостного государства.

Ранее Кравчук пригрозил России радикальными мерами из-за Донбасса, если она не признает себя страной — участником военных действий.

Отношения Москвы и Киева ухудшились из-за ситуации в Донбассе. Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в происходящее. В 2015 году Верховная рада приняла заявление, где обозначила Россию как «страну-агрессора». Россия отрицает обвинения.