Журналист Кирилл Вышинский обсудил с «ПолитЭкспертом» слова главы государства Владимира Путина о том, что Россия не откажет в помощи жителям донбасских республик.

«Он ответил прямо, но осторожно как всякий политик, который понимает свою ответственность. Он отвечал на вопрос Маргариты Симоньян, которая повторила, что она сказала в Донецке. Она спросила, когда Россия сможет принять Донбасс и Луганск. На что президент сказал, что он не может исходить из интересов одного региона, а исходит из интересов всей страны», — заметил Вышинский.

Он напомнил, что на президенте лежит ответственность за все государство, и к его словам не только прислушиваются, но и рассматривают под лупой каждое из них.

«При этом он сказал, что Донбасс не бросит. А до этого на ежегодной пресс-конференции он сказал, что если ситуация будет меняться, то придется работать с Донбассом напрямую. Он подчеркнул, что решение это уже непростое. Оно зависит от уже большого количества составляющих, переменных. Это не решение судьбы двух регионов Донецка и Луганска, а решение в масштабах всей страны, но республики не оставят — это самое главное», — подчеркнул журналист.

По его мнению, пока нельзя говорить о возможности включить в состав России ДНР и ЛНР, поскольку такую смелость на себя никто не возьмет. Журналист заметил, что на эту историю влияет чересчур много факторов.

«То, что вряд ли Украине удастся сейчас в том числе каким-то давлением изменить ситуацию в свою пользу, это понятно. Донбасс уже провел референдум. Сейчас звучат заявления, что мы готовы еще раз, если это нужно для ОБСЕ. Так сказать, „повторить для тех, кто не понял сразу“. Возможно, проведут еще один референдум, где однозначно выскажутся по поводу своей судьбы», — продолжил собеседник издания.

Уточняется, что согласно Минским соглашениям, Донбасс является территорией Украины, претендующей на некую автономию.

«Если сейчас делать заявления о том, что завтра республики войдут в состав РФ, это поставит крест на Минских соглашениях. Какая у этих минских договоренностей судьба, — сказать сложно, потому что Украина заявляла о том, что их надо модернизировать, потому что в таком виде они не исполняемы. То есть сначала договорились, а теперь говорят, модернизируем — не будем их выполнять. Понятно, что соглашения ломать просто, но тогда что взамен. Вопросов больше, чем ответов», — подытожил Вышинский.