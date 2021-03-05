Кравчук пригрозил России радикальными мерами из-за Донбасса

Работа трехконтактной группы по решению ситуации в Донбассе зашла в тупик. Выйти из сложившейся ситуации можно при помощи радикальных решений. С таким заявлением выступил официальный представитель Киева на переговорах Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Политик пояснил, что Россия якобы не предлагает никаких конструктивных решений со своей стороны и занимает позицию наблюдателя. При этом представители Москвы блокируют все предложения Киева, которые могли бы сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

«Если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике», — заявил Кравчук.

Он пояснил, что старые договоренности уже потеряли свою актуальность и нужно действовать по новому, приняв новые документы и опираясь на них продолжать работу.

«Это очень радикальный шаг», — подчеркнул Кравчук.

Как сообщило Ura.ru, политик подчеркнул, Украина готова предпринять все меры, чтобы поставить Россию в рамки международного права.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о введении с 27 июля 2020 года перемирия. Стороны договорились не проводить обстрела около населенных пунктов, не запускать дроны около разделительной полосы. Приказы должны действовать до полного урегулирования конфликта. Но стороны продолжают обвинять друг друга в нарушениях. Леонид Кравчук заявил, что украинским военным нужно отвечать выстрелом на выстрел и не думать о том, станет это провокацией или нет. По его словам, Киеву надо действовать жестче, чтобы уступки не воспринимались как слабость.