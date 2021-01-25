Сенатор предложил блокировать сайты с треш-стримами до суда

В Совете Федерации предложили до суда блокировать сайты, где ведется треш-стрим. Для оператора или провайдера в случае непринятия мер по блокировке установить административную ответственность.

«Необходимо ввести внесудебную блокировку доступа к сайтам стримеров или иным ресурсам, где ведутся трансляции треш-стримов», — сообщил в разговоре с РИА «Новости» сенатор Александр Башкин.

Башкин предложил внести досудебную блокировку в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он счел необходимым ввести административную ответственность для операторов или провайдеров, которые отказываются блокировать сайт с треш-стримом. Башкин уверен, что они могут оперативно отслеживать и блокировать ресурсы, технически это возможно.

«Алгоритм отслеживания и контроля вполне доступен. Это и контроль со стороны волонтеров, и сообщения граждан, и наблюдение за эфирами», — подчеркнул он.

Башкин предлагает для авторов треш-стримов ввести уголовную ответственность, запрет транзакций по финансированию деятельности стримеров и заказу их акций в прямом эфире, а также законодательное закрепление понятия треш-стрима и сопутствующих ему противоправных деяний. Стримеров, действия которых не содержат признаков уголовного преступления, Башкин предлагает наказывать административно.