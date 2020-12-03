Стриминговые сервисы предложили наказывать за жестокость после скандалов с Reeflay и Mellstroy

Председатель Пермского Молодежного Центра Михаил Нецветаев после скандального стрима блогера Reeflay на фоне мертвой подруги предложил ужесточить законодательство в сфере блогинга. Он выступил с открытым письмом к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Общественник считает, что нужно разработать и принять закон, защищающий подростков от таких эфиров. Ответственность за распространение жестоких стримов он предлагает возложить на стриминговые сервисы.

«Прошу ввести уголовную ответственность для лиц, которые отвечают за алгоритмы блокировки, при появлении незаконного и экстремистского контента на их площадках, если отсутствовала незамедлительная автоматическая или ручная блокировка. И расширить основания для привлечения к ответственности блогеров», — написал он в открытом письме.

К написанию открытого письма Михаила Нецветаева подтолкнули скандальные стримы Mellstroy, где блогер избил девушку на глазах у подписчиков, и Reeflay, вышедший в эфир на фоне мертвой подруги. По утверждению общественника, канал Mellstroy был заблокирован после его обращения в прокуратуру.

«Несмотря на очевидную бесчеловечность такого контента, стриминговые сервисы не предпринимают никаких мер, чтобы вещание оперативно блокировалось», — написал он в Instagram.