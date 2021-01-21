В Совфеде назвали сложности в решении вопроса треш-стримов

В Совфеде создали рабочую группу по решению вопроса треш-стримов, которые стали очень популярны сейчас в России. Это сложная проблема, поэтому решать ее нужно комплексно, заявила в беседе с «360» первый заместитель председателя комитета Совфеда по законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Среди проблем краткосрочность таких эфиров.

«Необходимо комплексно регулировать эту сферу, потому что принятие какой-то одной статьи или изменение какого-то одного закона, наверно, не принесет желаемых результатов. Я надеюсь, что Алексей Константинович Пушков эту группу возглавит. И надеюсь сама в нее войти», — пояснила сенатор.

Рукавишникова добавила, что в Совфеде обсудили вариант блокировки треш-стримов со стороны онлайн-платформ, на которых блогеры ведут свои трансляции.

«Мы понимаем, что есть определенные технические сложности, потому что некоторые треш-стримы длятся не очень долго. Они проходят в прямом эфире и прекращаются без записи. Сложно оперативно на это отреагировать», — подчеркнула собеседница и добавила, что в рабочую группу, помимо политиков, войдут различные эксперты, в том числе и из IT-сферы.

Ранее Рукавишникова рассказала, что Совфед направил в профильные ведомства запросы, в которых призвал признать треш-стримы, во время которых издеваются над людьми и нарушают закон, отягчающим обстоятельством при назначении наказания. Если идею поддержат, то законопроект оперативно подготовят и внесут в Госдуму.

Сенатор Алексей Пушков предложил дополнить статью УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» пунктом о наказании для ответственных за треш-стримы. Максимальный срок по этой статье — пять лет лишения свободы.