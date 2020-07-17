Семейные поездки в купе могут начать субсидировать

Министерство транспорта России предложило субсидировать дальние поездки в купе для семей. Ведомство подготовило соответствующий законопроект.

Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов. Проект подготовлен в рамках плана по восстановлению российской экономики.

Согласно документу, субсидировать маршруты туда и обратно будут из перечня, предоставленного Ростуризмом. Предполагаемый объем льгот составит до 835 миллионов рублей. Количество пассажиров может составить порядка 350 тысяч человек.

«Установление льготного тарифа будет иметь стимулирующий характер при приобретении билетов на проезд в туристических целях», — поясняет ведомство.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, многие россияне предпочли отдыхать на отечественных курортах. Лидерами оказались направления в сторону Краснодарского края и Крыма — россияне стали массово скупать авиабилеты. Большинство предпочли добираться на своих автомобилях.