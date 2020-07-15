Большинство туристов приехало в Крым на машинах и автобусах

С начала курортного сезона в Крым на фоне пандемии COVID-19 приехали более 400 тысяч человек. Из них 58% попали на полуостров на личных автомобилях и автобусах. Ожидается, что до конца июля в Крым приедут около 1,5 миллионов человек.

Об этом сообщил «Крым-Информ» со ссылкой на министра курортов и туризма региона Вадима Волченко.

«По Крымскому мосту с 1 июля в Крым прибыло 94 тысячи автотранспортных средств, в том числе 84 тысячи легковых автомобилей и порядка 500 автобусов», — сообщил чиновник во время заседания Совета министров республики.

По данным главы ведомства, еще 37% отпускников прибыли авиатранспортом, 4% — по железной дороге.

Волченко добавил, что по состоянию на 12 июля 700 санаторно-курортных и гостиничных организации взяли на себя обязательства по осуществлению деятельности в сезоне 2020 года. Уровень загрузки многих отелей на Южном и Западном побережье полуострова составляет 95-100%. В других районах Крыма — 50-60%.

«Глубина бронирования крымских санаториев и гостиниц продолжает расти. Найти номер, конечно, можно, но чем дальше, тем сложнее», — заметил Волченко.

С 15 июня распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова начался прием российских туристов. С 15 июля — зарубежных путешественников.