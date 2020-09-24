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    24 сентября 2020, 21:45

    Сбербанк и Минэнерго переведут сотрудников на «удаленку»

    Арина Гудилова

    Сбербанк переведет до половины штата своих сотрудников на удаленный режим работы. В Министерстве энергетики РФ также подтвердили о готовности к переходу на «удаленку».
    Сбербанк и Минэнерго переведут сотрудников на «удаленку»

    «В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы», — приводит слова пресс-службы банка РИА «Новости».

    В Сбербанке добавили, что не все сотрудники смогут выполнять свои обязанности дистанционно. Те работники, которые продолжат ходить в офис будут обеспечиваться необходимыми защитными средстами и соблюдать все меры безопасности.

    Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал руководителям столичных компаний сохранить дистанционную работу для сотрудников. Крупным столичным организациям были направлены соответствующие письма.

    Новости SMI.FM