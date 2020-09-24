Крупные компании Москвы попросили отправить сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к руководителям крупных столичных компаний, чтобы те перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Эту информацию подтвердил оперштаб.

Об инициативе Собянина сообщил РИА «Новости» первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай.

«Мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан», — объяснил он.

Такие письма уже получили «Яндекс», «Сбер» и «Ростех», сообщает РБК. Тем временем в столичном оперштабе также подтвердили отправку писем с рекомендациями.

«Оперштаб подтверждает информацию о том, что мэр Москвы Сергей Собянин направил письма руководителям крупных компаний с просьбой вернуть часть сотрудников на удаленную работу», — передает ИА RNS слова представителей штаба.

Помимо этого, в четверг оперштаб призвал москвичей соблюдать масочный режим и сократить количество контактов. Медики подтвердили в Москве 1 050 новых случаев заражения.

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