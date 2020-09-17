Власти Москвы посоветовали компаниям сохранить удаленку для сотрудников

«Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий независимо от формы организации, если можно и это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу», — заявил глава столицы.

Он добавил, что стабильность ситуации с распространением коронавируса зависит в том числе и от удаленной работы. Чем больше жителей города трудятся дистанционно, тем меньше они передвигаются по Москве и контактируют с другими людьми.

«Эти рекомендации по дистанционной работе мы никогда не убирали, и я бы настойчиво рекомендовал придерживаться их, если это возможно», — заключил Собянин.

Столичные компании перевели своих сотрудников на удаленный формат работы весной из-за ситуации с распространением коронавируса. Тогда же в России ввели ограничительные меры, большинство из которых сейчас отменены. Всего за время пандемии российские врачи выявили 1 085 281 случай заболевания COVID-19. При этом вылечить удалось 895 868 человек. Скончался после заражения 19 061 пациент.