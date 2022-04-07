Санкции США против Сбербанка назвали ударом по простым россиянам

Санкции, введенные США в отношении Сбербанка и Альфа-Банка являются прямым ударом по россиянам. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его комментарий размещен в Telegram-канале диппредставительства. Он также отметил, что подобные действия наносят ущерб всей мировой экономике.

«Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример — ограничения против Сбербанка и Альфа-Банка, где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам», — сказал посол.

Он также добавил, что новыми санкциями США продолжают наносить ущерб мировой экономике, подрывая возможности зарубежных партнеров по взаимовыгодному сотрудничеству с Россией. Он подчеркнул, что попытки США затруднить России обслуживание госдолга вызывают недоумение.

«Видим в этих усилиях стремление запятнать репутацию России, которая, несмотря на выстраиваемые Вашингтоном экономические барьеры, продолжает добросовестно и своевременно выполнять свои долговые обязательства», — также подчеркнул Антонов.

В среду, 6 апреля, администрация США объявила о введении полных блокирующих санкций в отношении Сбербанка и Альфа-Банка.

Оба банка заявили, что уже адаптировались к новым условиям работы с российскими клиентами. Это позволит обслуживать их в штатном режиме даже после усиления санкций.