Российские банки заявили, что их клиенты не почувствуют влияние новых санкций США

США ввели новые антироссийские санкции. Часть ограничений затронула банковский сектор, но не повлияет на работу с клиентами. Об этом заявили Сбер и Альфа-банк. Они опубликовали заявления в своих соцсетях.

Оба банка заявили, что уже адаптировались к новым условиям работы с российскими клиентами. Это позволит обслуживать клиентов в штатном режиме даже после усиления санкций.

Альфа-банк напомнил, что против России уже ввели тысячи ограничений. Раньше к ним относились с опаской, «а сейчас — работаем как обычно». Также сотрудники Альфы рассказали о работе карт и переводов.

«Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложения и интернет-банк работают быстро и надёжно. Сервисы для юридических лиц работают как обычно. Мы 24/7 принимаем и исполняем платежи в рублях, евро и других валютах, за исключением долларов.», — заявили они.

Ограничения коснутся и расчетов с контрагентами из США. Альфа-банк приостановил эти платежи.

Сбер заявил, что его многолетний опыт работы позволил быстро адаптироваться к новым реалиям.

«Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям. Опыт, ресурсы и экспертиза Сбера позволяют нам успешно работать в любых условиях», — написали сотрудники банка.

США 6 апреля ввели новый пакет антироссийских санкций. В список попали блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка. Американский политик заявил, что Белый дом делает все для уничтожения российской экономики.