США введут кучу санкций, чтобы выбить Россию из топ-20 экономик мира

США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-Банка, а также запретят новые инвестиции в Россию, намереваясь выбить страну из двадцатки крупнейших экономик мира. О рестрикциях сообщили в Белом доме, передало РИА «Новости».

Представитель вашингтонской администрации в ходе брифинга с изрядной долей пафоса высказался об антироссийских мерах. По его словам, блокирующими санкциями против Сбербанка и Альфа-Банка американцы «драматически эскалируют финансовый шок», который, как прогнозируют в МВФ, только в этом году сведет на нет все достижения в экономике России за последние 15 лет.

«Раньше Россия была 11-й по величине экономикой в мире. Сейчас очень вероятно, что она выпадет из топ-20», — заявил представитель Белого дома.

Чиновник сказал, что США полностью заблокировали две трети банковского сектора РФ, ранее обладавшего активами в размере более 1,4 триллиона долларов.

Власти США также вместе со странами G7 и ЕС объявят о запрете новых инвестиций в экономику России. Все ждут Джо Байдена, пока он подпишет исполнительный приказ.

При этом санкции могут быть усилены или ослаблены, в зависимости от ситуации «на земле», указали в Белом доме.

США ввели санкции и против предполагаемых дочерей президента РФ Владимира Путина, супруги и дочери главы российского МИД Сергея Лаврова, а также членов Совбеза.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что санкции США не обвалили экономику России, а сработали против самих американцев. Он предрек, что доллар неминуемо рухнет.