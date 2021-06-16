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    16 июня 2021, 10:56

    Самолет Путина вылетел в Женеву

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    Самолет президента России Владимира Путина вылетел в Женеву. Через несколько часов начнутся переговоры с Джо Байденом.

    Самолет Ил-96М-ВПУ Владимира Путина вылетел из Сочи.

    Самолет Путина вылетел в Женеву | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Его сопровождает еще один лайнер с российской делегацией.

    Самолет Путина вылетел в Женеву | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Полет в Швейцарию Ил-96М-ВПУ с Владимиром Путиным на борту проходит в облет Украины, рядом летает натовский разведчик RC-135W Rivet Joint.

    Самолет Путина вылетел в Женеву | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Ранее Владимир Путин отказался от официального приема в женевском аэропорту. По его желанию швейцарские власти не будут встречать его в аэропорту.

    Самолет Джо Байдена утром 16 июня приземлился в Женеве.

    Лидеры двух государств примут участие в фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в 14:25 по московскому времени, а на переговоры уйдут в 14:35. Сначала переговоры начнутся в закрытом режиме для прессы. В них также примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. После начнется расширенная встреча и пресс-конференция.