Самолет Путина вылетел в Женеву

Самолет президента России Владимира Путина вылетел в Женеву. Через несколько часов начнутся переговоры с Джо Байденом.

Самолет Ил-96М-ВПУ Владимира Путина вылетел из Сочи.

Источник фото: телеканал «360»

Его сопровождает еще один лайнер с российской делегацией.

Источник фото: телеканал «360»

Полет в Швейцарию Ил-96М-ВПУ с Владимиром Путиным на борту проходит в облет Украины, рядом летает натовский разведчик RC-135W Rivet Joint.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее Владимир Путин отказался от официального приема в женевском аэропорту. По его желанию швейцарские власти не будут встречать его в аэропорту.

Самолет Джо Байдена утром 16 июня приземлился в Женеве.

Лидеры двух государств примут участие в фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом в 14:25 по московскому времени, а на переговоры уйдут в 14:35. Сначала переговоры начнутся в закрытом режиме для прессы. В них также примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. После начнется расширенная встреча и пресс-конференция.