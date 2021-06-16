Путин отказался от официального приема в аэропорту в Женеве

Президент России Владимир Путин отказался от официального приема по прибытии в Женеву. По его желанию швейцарские власти не встретили его в аэропорту.

«Мэр Женевы Фредерик Перлер сообщил, что президент России отказался от любого официального приема по прибытии», — сообщило онлайн-издание Tribune de Genève.

Он отметил, что руководство кантона готовилось к встрече в аэропорту, но будет выполнять пожелание российской делегации.

Первым на виллу Ла Гранж, где пройдет американо-российский саммит, должен прибыть Владимир Путин. На вилле его встретит президент Швейцарии Ги Пармелен и проведет внутрь. Следующим прибудет президент Байден, которого также проводят на виллу.

Переговоры начнутся в 14:00 по московскому времени. Сначала Владимир Путин и Джо Байден побеседуют в узком составе, потом в расширенном. В узкой части переговоров будут участвовать Сергей Лавров, Энтони Блинкен и переводчики. После небольшого перерыва переговоры будут продолжены. По завершении президенты по отдельности выступят на пресс-конференциях.